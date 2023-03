MAHAJANGA – Baisse de la pression d’eau dans plusieurs quartiers

L’approvisionnement en eau dans plusieurs quartiers de la commune urbaine de Mahajanga n’est pas encore entièrement résolu. À cause de la panne d’une machine de production d’eau à la station d’épuration de Mahavelona, dans la commune rurale de Belobaka du district de Mahajanga II, le débit d’eau dans certains fokontany a nettement diminué depuis samedi. Les quartiers les plus touchés par ce problème technique sont Mahavoky-atsimo au croisement du bloc administratif, Mahabibo, le fokontany de Manga, à Tsararano-doany jusqu’à la Cité des professeurs, le quartier du bois sacré à Mangarivotra, à Ambovo­alanana, à Ampasika et à Mahajanga-be. Les techniciens sont déjà venus sur place à Mahavelona pour tenter de réparer la machine et de rétablir la panne. Face à l’état de la route qui mène à la station de Mahavelona, les techniciens ont dû marcher sur quatre kilomètres depuis la centrale solaire d’Andranotakatra pour atteindre la station d’épuration. Les abonnés se plaignent surtout de la coupure de l’eau des robinets, surtout dans la journée, dans le quartier de Mangarivotra, mais aussi dans les maisons à étage. Le faible débit d’eau est généralisé car les conduites sont déjà vétustes et elles doivent être remplacées. Le nombre d’habitants a considérablement augmenté et les installations ne sont plus adaptées à la réalité.