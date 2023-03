JEUX DES ILES 2023 – Les footballeurs mahorais en regroupement

Les joueurs de football de l’équipe nationale de Mayotte prennent au sérieux la préparation des prochains Jeux des Iles de l’océan Indien, prévus du 23 août au 3 septembre, à Madagascar. Depuis le mardi 28 février, une délégation dirigée par le président de la ligue mahoraise, Mohamadi Boinariziki, et comprenant, entre autres, une trentaine de joueurs, ont débarqué à l’aéroport international Philibert Tsiranana à Amborovy. Leur séjour à Mahajanga durera jusqu’au 10 mars. « Nous préparons les JIOI depuis une année. Les entrainements ont commencé avec les joueurs résidant à Mayotte. Ce regroupement est, par contre, un regroupement des éléments venant de la Métropole et de La Réunion. L’objectif est de réunir l’ensemble des joueurs. C’est un stage de cohésion car de nouveaux éléments ont intégré l’équipe. Ils n’étaient pas là depuis quatre ans. Le stage sera axé sur la préparation physique surtout. On était prévu arrivé depuis le mois de décembre, mais à cause d’un problème de logistique, vol et installations, nous avons reporté ce déplacement pour ce mois. Nous nous adaptons aux conditions, le terrain sera le même qu’à Tana », explique le chargé de la communication de la ligue mahoraise de football, Youssouf Madi. Le déplacement de cette sélection entre dans l’optique d’un échange et partenariat avec N10 Humanitaire de Mayotte également. « La préparation de ces jeunes joueurs venant de France, de La Réunion et de Mayotte est prise en charge par N10 Humanitaire », précise Mohamad Ahamada, coordonnateur général de N10 humanitaire. Des œuvres caritatives et de bienfaisance sont organisées durant le séjour de la délégation mahoraise, notamment la visite de la prison et d’un orphelinat ainsi qu’une levée de fonds.