INTEMPÉRIES – Freddy frappe fort le Sud-Ouest

La forte tempête tropicale a causé des dégâts majeurs dans le Sud-Ouest du pays. Ce système s’éloigne à nouveau de nos côtes, mais la pluie sera encore au rendez-vous, ce jour.

Retour inédit. Freddy est passé très près de la région du Sud-Ouest. Il y est resté pendant plusieurs heures, hier. Il a percuté cette région, avec des fortes pluies et des rafales allant jusqu’à 125 km/h. Le bilan s’alourdit. Le bureau national de la gestion des risques et de catastrophes (BNGRC) fait état d’un bilan provisoire de quatre décès. Les victimes de cette forte tempête tropicale sont deux enfants, dont le premier à Andranovory et le second à Morombe, et deux quinquagénaires vivant à Bekily et à Morombe. Quinze mille personnes sont sinistrées dans les régions d’Androy, d’Atsimo Andrefana et de Menabe, plus de deux mille cases d’habitation sont inondées et près de six cents sont détruites. La plupart de ces maisons se sont effondrées.

Hier soir, la pluie et le vent ont commencé à se calmer. Le système a commencé à s’éloigner très lentement de Madagascar. Toutefois, l’eau n’a pas encore diminué. Plusieurs villages se trouvaient encore sous l’eau dans les districts de Morombe, de Manja, ou encore de Toliara, entre autres. Les riverains du fleuve de Fiherenana à Toliara sont encouragés à rejoindre un lieu sûr. La direction générale de la Météorologie a lancé un code rouge de danger imminent, face à la montée des eaux du fleuve. A Morombe, le village d’Antongo Vaovao est enclavé, face à la crue du fleuve Mangoky. La digue de Mangoky à Ambahikily aurait également cédé.

Rien à manger

Des habitants se trouveraient piégés, face à cette montée des eaux. « La traversée s’effectue en pirogue, en temps normal, mais c’est impossible, face à la montée des eaux. » indique une source à Morombe. Le directeur général du BNGRC, le général Olivier Elack, a signalé la difficulté d’évacuation, même avec la disponibilité d’un hélicoptère et de vedettes de sauvetage. « Nous sommes obligés d’attendre que le temps s’améliore pour intervenir. », déclarait-il, devant la presse, hier. L’acheminement des vivres se révèle également difficile. Et pourtant, les sinistrés n’auraient rien à se mettre sous la dent. La plupart d’entre eux ont rejoint leurs familles, car des sites d’hébergement ne seraient pas fonctionnels. « Il n’y a pas d’infrastructures d’assainissement dans la maison communautaire, et les établissements scolaires ne devraient pas accueillir des sinistrés. En plus, ils n’ont rien à manger sur le site. », indique une source dans le district de Manja. Dans ce district, l’insécurité alimentaire plane. Plusieurs milliers d’hectares de rizières et de champs de maïs ont été anéantis par ce cyclone. « Des techniciens ont affirmé qu’il n’y a plus d’espoir pour les cultures qui sont dans les champs, actuellement. Il faudra recommencer à zéro. », ajoute la source. Les dégâts de Freddy s’étendent jusqu’à Morondava. La rivière de Kabatomena est sortie de son lit, et inonde des villages. Ce bilan risque de s’alourdir dans les prochains jours. Toutes les données ne sont pas encore recueillies. Et les pluies continuent à tomber dans le Sud.

Freddy s’éloigne lentement

La forte tempête tropicale Freddy était positionnée à près de 130 km au Sud-Ouest de Toliara, hier. Il s’éloigne lentement de nos côtes, en se déplaçant vers l’Ouest-Sud-Ouest, avec une vitesse de 5km/h. Le temps va s’améliorer progressivement dans le Sud-Ouest, à partir de mercredi. Mais des pluies sont encore attendues ce jour sur le Sud-Ouest, les conditions météorologiques resteront dégradées en mer, et de fortes pluies sont également attendues au Sud et au Sud-Est. Pour Antananarivo, le temps sera nuageux ce matin, et des pluies sont attendues l’après-midi.