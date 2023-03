FOOTBALL – CAN 2023 – La liste des Barea retardée

Les locaux devraient démarrer leur regroupement dans au plus tard une semaine. La liste définitive des vingt-trois retenus sera annoncée ce mardi.

La présentation de la liste définitive des Barea prévue hier est repoussée pour ce mardi. «J’ai déjà la liste des vingt-trois mais nous sommes en train de la peaufiner» a souligné hier le sélectionneur, Nicolas Dupuis. Le prochain match de Madagas­car contre la République centrafricaine, comptant pour la troisième journée de phase qualificative à la Coupe d’Afrique des nations 2023, aura lieu dans seize jours, plus précisément le 23 mars au stade Barea à Mahamasina.

Le match retour se tiendra à Douala, au Cameroun, le 27 mars. Vu le classement de la Grande île , après la deuxième journée à la quatrième place, un faux pas de plus serait irréparable. Et pour rester dans la course, il faut à tout prix remporter au moins une victoire, «si on gagne les deux on est très bien. Si on gagne une victoire et un nul, on est bien. Si on gagne on n’est pas mal et si on perd ce n’est pas bien. Je suis très confiant, que ce soit avec les jeunes ou avec les expatriés ou avec le mélange des deux» confie le technicien français.

Concernant le planning de préparation, «j’ai demandé à la Fédération de réunir les locaux avant les autres et aussi demandé aux expatriés s’ils pourraient se libérer plus rapidement que d’habitude, ce qui est parfois faisable. En tout cas, on va essayer de faire le regroupement le plus rapidement possible, de façon à avoir un peu plus temps pour travailler» poursuit le coach.

Pourcentage des onze

Le regroupement des locaux devrait débuter au plus tard dans une semaine. «J’ai proposé au moins sept jours de préparation pour les locaux avant que les autres arrivent» a-t-il mentionné. Concernant la possible composition des onze premiers entrants contre la Centrafrique, «il y aura à peu près moitié-moitié entre les jeunes qui ont bien réussi au CHAN et les expatriés qui vont arriver pour les encadrer et les aider» explique Dupuis. Quant à la pré-liste, le troisième gardien de but sera un local, et pour le cas de Jeremy Morel «il est parmi les 23 et il est là pour encadrer. Il va prendre très rapidement d’autres fonctions» a soufflé l’entraîneur. Abel Anicet ne sera pas parmi les retenus mais «mais il reste quelqu’un de très important pour moi». Et en l’absence de l’attaquant du Fosa Juniors FC Drogba dans la pré-liste, «il a fait une faute et j’ai beaucoup de respect pour Roro» a-t-il clarifié. Les Barea, comme les Fauves, n’auront pas assez de temps pour se préparer entre les deux matches car les deux délégations vont passer deux jours sur les quatre entre les deux matches en voyage en passant par Addis-Abeba.