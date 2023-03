ELEVAGE – L’augmentation du prix du maïs inquiète les éleveurs

Des éleveurs songent, sérieusement, à abandonner leur métier. « Nous n’arrivons plus à nous en sortir avec le prix actuel du maïs », lance Bary Raherison, éleveur de volailles. Le kilo du produit est acheté à près de 3 000 ariary chez les épiciers, actuellement, contre 1 500 ariary, il y a encore quelques mois. Des collecteurs expliquent cette hausse du prix du maïs par la baisse de production. « La production du maïs a connu une baisse, depuis trois ans. Les paysans ont abandonné ce domaine et se sont concentrés sur la culture de riz pluvial, dans un champ. Alors que les besoins augmentent. C’est normal, que le prix augmente, surtout en cette saison de pluie », lance Pierre, un collecteur. Selon ce dernier, un paysan qui a produit jusqu’à 11 tonnes, ne produit que 200 kilos, en ce moment. Dans la région de Mandoto, un ancien producteur du maïs évoque les dégâts des ravageurs de maïs. « Des larves et des insectes détruisent les épis. De ce fait, une baisse de 30 à 50% des productions est constatée », indique-t-il. Ces deux sources affirment, toutefois, que le prix du maïs commence à diminuer, en ce moment. « Des épiciers devraient les vendre à 2 000 ariary », notent-elles. Elles appréhendent, toutefois, une nouvelle hausse du prix de ce produit.