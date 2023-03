COMMERCE – Vitogaz va vendre à crédit

Lutter contre la déforestation. Un petit plus pour alléger les charges financières au quotidien. Selon Zo Andriamampianina , son directeur général, « Vitogaz va permettre dès cette semaine, aux usagers des mobiles money, de pouvoir acheter du gaz à crédit. Ils recevront des SMS pour être notifiés de cette gratitude. Dans la limite de leurs possibilités. Selon des statistiques disponibles, 500 000 parmi eux sont éligibles à cette formule novatrice ». Ce qui va changer du tout au tout. « Un sac de charbon de bois revient aujourd’hui presque dans les 30 000 ariary. Une bouteille de gaz de neuf kilos vaut 63 000 ariary. Dans une étude comparative de manière concrète, il faut deux sacs de charbon de bois pour réaliser les cuissons d’une bouteille de gaz de neuf kilos» a-t-il soutenu. Avec la propreté en plus. Et il y aura une promotion presque gratuite du fatapera à gaz avec cette approche de proximité au profit des ménages. Les cours du gaz butane sur le marché international, depuis le mois de décembre, ont connu une hausse de 10%. Mais compte tenu des accords passés avec le ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation, Vitogaz s’efforce de maintenir ses engagements avec l’État. Un partenariat public-privé exemplaire, et qui perdure dans le temps. Par cette initiative, Vitogaz incite aussi les autres fournisseurs à faire de même. Pour le bien de la communauté et faire valoir les idéaux écologistes, galvaudés ces dernières années.