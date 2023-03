BELO-SUR-MER – Des naufragés lancent un appel de détresse

Vingt-et-un naufragés se retrouvent sur un ilot désert à l’ouest de Belo-sur-Mer, dans le district de Morondava. Aucun secours ne peut être opéré à cause du cyclone.

Demande insistante de secours à laquelle les autorités de Morondava n’ont pas pu répondre immédiatement, à cause du retour de Freddy, le cyclone. Un boutre a coulé. Ses dix-huit passagers, son propriétaire, son capitaine et le suppléant de celui-ci sont maintenant piégés sur une ile inhabitée appelée Nosibe, située à l’ouest de Belo-sur-Mer. Le chef du fokontany de Lovobe-Bemanonga a avisé la gendarmerie, hier après-midi, du naufrage. L’embarcation à moteur, baptisée « Faniriampo », a quitté Antsatsabo-Lovobe, le samedi 25 février, pour mettre le cap sur Andranopasy, dans le district de Manja. Elle transportait des personnes et des marchandises. Elle est repartie d’Andranopasy pour Moron­dava avec vingt-et-une personnes à son bord, le

28 février. Au cours de sa traversée, elle est tombée en panne de gasoil en haute mer.

Un bébé de trois mois

À cause des intempéries, le boutre s’est disloqué et est réduit en morceaux. Ses passagers et son équipage se sont échoués sur l’ile sans aucune vie de Nosibe. Heureusement qu’ils se sont tous sortis indemnes de l’accident. Ils se plaignent maintenant car ils sont à court de nourriture alors que les conditions météorologiques ne s’améliorent guère. Personne n’est venu les aider ni récupérer jusqu’à hier. Ce qui fend encore plus le cœur, c’est qu’une femme et son bébé de trois mois figurent parmi les naufragés en détresse. De son côté, l’Agence portuaire maritime et fluviale locale affirme devoir attendre que la mer se calme pour pouvoir effectuer le sauvetage. Hier soir, la direction générale de la météo a rappelé l’interdiction de toute sortie en mer depuis Besalampy jusqu’à Vangaindrano, en passant par le cap Sainte-Marie. La région Menabe en particulier et le district de Beroroha sont touchés par l’alerte verte, signe d’avertissement. Donc, leurs habitants sont invités à rester vigilants. Les autorités locales ont promis de faire le nécessaire pour récupérer les victimes du naufrage dès que possible. Elles sont en communication permanente pour s’informer de toute évolution de la situation.