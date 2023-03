BASKET-BALL- ALLEY HOOP 3X3 – Les représentants de la Grande île secoués

Joindre l’utile à l’agréable. Tel est le résumé ou le qualificatif de la fête du basketball. L’événement Alley Hoop 3×3, deuxième édition, organisé par la Radio des jeunes, RDJ, durant trois jours, a pris fin dimanche au Palais des sports de Mahamasina. C’était un test grandeur nature pour nos porte-fanions, les trois Ankoay qui iront à la Coupe du monde prévue en Israël chez les seniors dames, et la participation à la Coupe du monde déjà acquise pour les garçons U19 (Debrecen Hongrie) et seniors hommes (Vienne en Autriche).

Portant le nom de Warriors, la bande à Sydonie Marie Erica, Muriel, Harisoa Christiane et Rondro Emeran­chine de l’équipe nationale Ankoay seniors dames, est sortie vainqueure et a remporté le titre final en battant les joueuses de MB2ALL réunissant Rasoa, Cap’s, Miora et Malala, sur le score de 21-12. L’équipe nationale Ankoay senior dames a dominé le match du début jusqu’à la fin malgré le jeu sans complexe des joueuses de MB2ALL qui ont été vite maîtrisées par rapport aux matchs de poule. À la fin du tournoi, les membres de l’équipe nationale féminine Ankoay ont donné leurs avis.

Ankoay senior contre U19

Jaofera Minaoharisoa Christiane a expliqué que l’entraînement de préparation à la qualification pour la coupe du monde a été très dur. En face, les adversaires étaient aussi coriaces car elles ont joué sans complexe dans le but de compliquer la tâche de leurs opposantes. Quant à Harisoa Muriel Hajanirina, « C’était une belle empoignade pour nous quatre dont l’objectif est la préparation de nos matchs en Israël. Des matchs difficiles mais nous avons réussi à nous en sortir en remportant le titre ».

Chez les seniors hommes, l’équipe nationale Ankoay 3×3 composée de Livio, Elly, Arnol et Fiary, s’est imposée sur le score de 20-18 devant COSPN 1 et a remporté le titre. Leurs parcours ne souffrent d’aucune contestation ni souci sauf en finale contre la bande à Bila et Lomario de COSPN 1. L’équipe nationale Ankoay a été bousculée et malmenée durant toute le match: 0-1, 0-3, 0-5, 2-5, 2-6, 4-6, 6-6 pendant les premières cinq minutes. La bande à Livio n’a trouvé son salut qu’en deuxième période, voire même à la dernière minute : 13-14, 14-14, 14-16, 14-17, 15-17, 16-17, 17-17, 17-18, 19-18, 20-18. Livio Rocheteau Ratiana­rivo, capitaine de l’Ankoay 3X3 a expliqué que l’entrée en match a été un peu difficile, peut-être par manque de concentration. Pour la coupe du monde, ils sont bien dans la préparation physiquement et techniquement. Le match phare de la journée de dimanche a été la confrontation en demi-finale de Hoppers contre les quatre joueurs de l’équipe nationale U19 Ankoay (Toky, Rino, Jerry et Michael) contre l’Ankoay senior hommes. Les garçons U19 se sont inclinés sur le score de 7-21. Jaytaxx Rasolojaona, Pdg de RDJ et organisateur: « Le niveau était très relevé avec la présence de beaucoup de joueurs de N1A et l’objectif a été atteint, celui d’aider nos équipes nationales à se préparer pour la coupe du monde».