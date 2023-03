AUTHENTIFICATION D’ACTES – Soixante-six notaires pour tout Madagascar

La loi oblige tous les notaires de Madagascar à entretenir et à renouveler leurs connaissances en matière d’évolution du droit. Ils sont au nombre de 66 au total, éparpillés dans tout le pays.

Le notariat malgache se porte bien. Mieux, il a même reçu les félicitations du représentant du Conseil supérieur du notariat français (CSN), Didier Nousissat, pour sa capacité à se moderniser et à s’adapter aux évolutions nationales et internationales au cours de ces dernières années. C’était vendredi au Business Mining Centrer, à l’occasion de la première formation de l’année organisée par La Chambre nationale des notaires de Madagascar (CNNM). Une des preuves est le nombre croissant de notaires en activité dans tout Madagascar, qui est de 66 à l’heure actuelle. «Je me réjouis de voir des visages juvéniles parmi les notaires devant moi, que j’ai vu en formation, et qui sont aujourd’hui en exercice », a déclaré Didier Nourissat, une manière de féliciter le parcours traversé par Madagascar et la CNNM pour promouvoir le notariat malgache. L’obligation pour tous les notaires d’entretenir et de renouveler leurs connaissances en droit est imposée par la loi 2007-026 portant sur le statut de notariat.

Juriste spécialisé

La rencontre de vendredi s’inscrit justement dans cette optique, prouvant ainsi que la CNNM remplit parfaitement son rôle. «L’objectif de ces formations est d’améliorer et d’assurer la qualité de service garantissant un meilleur conseil aux clients », stipule un communiqué diffusé par la CNNM à cette occasion. Le notaire est un juriste spécialisé et est évidemment rattaché au ministère de la Justice. Son statut lui confère l’exclusivité de sa compétence pour certaines transactions juridiques, pour ne citer que les actes de mariage, les hypothèques, la donation ou le bail emphytéotique. Le notaire joue, entre autres, un rôle prépondérant dans le domaine économique et immobilier. C’est justement pour renforcer sa capacité et son organisation dans les transactions financières liées à ces dernières activités que la CNNM a décidé de signer un accord de partenariat avec l’Ordre des experts comptables et financiers de Madagascar (OECFM).

«Le notaire est avant tout un juriste qui manipule les textes et les lois. Ce partenariat avec l’OECFM nous permettra justement d’avoir du soutien en matière comptable et financier et dans la mise en place, à terme, d’un plan comptable spécifique pour le notariat », explique maître Andrianjaka Andriamanalina, président de la CNNM. À noter que dans le cadre des formations, la CNNM avait également renouvelé son partenariat avec le CSN.

À noter que c’est le ministère de la Justice qui organise l’appel à concours pour la formation de notaire à Madagascar. Le dernier date de 2015, et selon les dernières informations, un nouveau concours serait en projet.