ATHLÉTISME- SEMI-MARATHON – Les Jeux des Iles en ligne de mire

La Fédération malgache d’athlétisme (FMA) donne rendez-vous aux amateurs de course en plein air pour le championnat de Madagas­car de semi-marathon qui aura lieu à Antananarivo le 26 mars prochain. « Ce sera une occasion pour la FMA et la direction technique nationale de détecter les athlètes capables de constituer l’équipe nationale à la prochaine onzième édition des Jeux des îles qui aura lieu cette année à Mada­gascar », confie Hery Rambelo­son, DTN de la FMA. Le championnat de Madagascar de semi-marathon s’ouvre pour les catégories d’âge à partir de junior aux 35 ans et il est ouvert seulement aux licenciés. Il y aura d’autres distances pour les autres catégories d’âge appelées courses d’animation, d’une distance de 8 km pour les U18 et U20. Le trajet part du stade d’Alarobia vers Tsarasaotra, Ankazomanga, Boulevard de l’Europe, Marais Masay et retour au stade d’Alarobia. « À cinq mois et quelques jours près de l’évènement, ce sera la seule occasion de voir les athlètes à l’œuvre, donc, nous invitons tous les athlètes licenciés à se présenter car nous sommes à la recherche de cinq athlètes capables de représenter Mada­gascar », confie Hery Rambelo­son. Cinq athlètes représenteront chacun leurs pays respectifs au semi-marathon des Jeux des îles. Et l’épreuve de semi-marathon a été et est restée toujours l’apanage des athlètes malgaches. Pour cette année, est-ce toujours le cas?