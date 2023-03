ANTSIRANANA – La célébration du 8 mars mélange fête et civisme

Les activités marquant la célébration de la Journée internationale de la femme se poursuivent dans la ville d’Antsiranana. Pendant le weekend, les Antsiranaises se sont de nouveau rassemblées autour des actes civiques, sportifs et culturels. Ce, après le rendez-vous au Lac sacré à Antagnavo-Anivorano. De bon matin samedi, dirigées par le bureau de l’association des femmes d’Antsiranana, sous la houlette de sa présidente, Jocelyne Maxime, elles se sont donné rendez-vous à la Rivière de Caïman à Ambalavola, pour se consacrer, durant une demi-journée à une action participative. L’objectif a été de repeupler les zones de mangroves. Elles ont ainsi planté vingt-deux mille propagules de palétuviers afin de réhabiliter le foyer des crevettes et des crabes, qui a fait l’objet d’une dégradation. De nombreuses femmes responsables sont venues se couvrir de boue. Parmi elles, figuraient l’épouse du nouveau gouverneur, Anatonia Rakotomanga. L’après-midi a vu des femmes sillonner les rues en faisant du zomba, vêtues en noir et blanc avec un bandeau rouge. Et la journée s’est terminée par une soirée de détente dans la grande salle de la Poste, qui a duré jusqu’à l’aube.