RN4 – Deux maires attaqués dans un point criminogène

Un tout-terrain à bord duquel se trouvaient les maires d’Ambohimandresy et d’Analalava a été la cible de bandits à Andranofasika. Les assaillants ont bloqué la route avant de surgir dans une salve de coups de feu.

SUEURS froides pour deux élus de la région Sofia. Les deux hommes faisaient route sur Mahajanga lorsqu’ils ont été les proies de trois bandits de grandchemin armés. Les coupeurs de route ont sévi à quelques encablures d’Andranofasilka. Jeudi aux alentours d’une heure du matin, alors que le tout-terrain de marque Nissan Patrol à bord duquel se trouvaient les deux élus était en approche du point d’embuscade, leur chauffeur a aperçu au loin une maçonnerie de blocs de pierre, bloquant le passage sur la route nationale numéro 4.

Après avoir ralenti, le conducteur du 4X4 a avancé avec prudence, c’est alors que lui et les occupants du véhicule ont réalisé qu’ils sont tombés dans un guetapens de bandits de grandchemin. Pensant que la Nissan Patrol s’est retrouvée coincée et n’avait plus aucune issue possible, les assaillants ont surgi de l’obscurité pour tenter d’immobiliser le tout-terrain. Le point d’embuscade est d’ailleurs réputé criminogène.

Avec l’énergie du désespoir, les personnes piégées à bord du véhicule pris pour cible ont tenté le tout pour le tout afin d’échapper aux griffes des malfaiteurs.

Sortie de route

Les quatre roues motrices enclenchées, le puissant 4X4 a escaladé la barricade pour parvenir à passer de l’autre côté et continuer sa route. De leur côté, les bandits ayant perdu le contrôle de la situation se sont rués vers le 4X4 en ouvrant le feu mais leurs tirs aveugles se sont avérés inefficaces.

Le véhicule était hors de portée de leurs fusils de chasse d’autant plus que l’obscurité n’a pas joué en leur faveur. Il s’en était néanmoins fallu de peu. Le 4X4 a échappé de justesse à une sortie de route qui a failli tout faire basculer.

Les deux maires attaqués ont été élus respectivement à Analalava et Ambohi­mandresy. Ils avaient quitté Tana vers 16 heures pour rejoindre Mahajanga lorsque cet acte de banditisme a été commis. Arrivés à Ambondromamy à des heures tardives de la nuit , les deux maires, ayant planifié d’arriver à Mahajanga avant l’aube, ont poursuivi leur voyage en prenant la route nationale numéro 4. Aucun incident ne s’est produit jusqu’à ce qu’ils n’arrivent à 5 kilomètres d’Adranofasika. De source auprès des forces de gendarmerie, les bandes qui commettent des actes de banditisme sur les routes sont la plupart du temps des malfaiteurs tapis parmi la population dans les agglomérations environnantes.

Le tout-terrain est finalement arrivé à Mahajanga sans anicroche.