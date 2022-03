Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison – « Nous sommes confiants concernant la décision du FMI »

Lucidité et optimisme chez Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, ministre de l’Économie et des Finances. À l’heure où les membres du Conseil d’Administration du Fonds monétaire international examinent le dossier Madagascar.

Que peut-on attendre de la réunion de ce jour des membres du Conseil d’admi­nistration du Fonds monétaire international, FMI, qui vont plancher sur le dossier Madagascar ?

Étant l’instance suprême du FMI, le Conseil d’Admi­nistration décide de tout déblocage de fonds. Pour la réunion de ce jour, nous attendons une décision sur le déblocage des 69 millions de dollars, la seconde tranche de la Facilité élargie de crédit. Rappelons que la FEC est un programme d’un montant total de 312 millions de dollars accordés le 30 mars 2021, s’étalant sur quarante mois. Eu égard aux conclusions de la mission de revue d’octobre, conduite par Frédéric Imbert, Chef de mission du FMI pour Mada­gascar, le dossier a toutes les chances de passer positivement. La loi de finances 2022, dans ses grandes lignes, a répondu aux préoccupations du FMI. Nous sommes optimistes sur la décision qui va en sortir.

Une fois obtenus, où ces fonds iront-ils ?

Par essence, les allocations financières du FMI sont destinées à aider le rééquilibrage de la balance de paiements, elles ne devront pas quitter la Banque Centrale de Madagascar. Mais nous avons souhaité que les deux premières tranches de la FEC en question soient affectées aux aides budgétaires. Et le FMI a bien accepté cette requête. Ce qui veut dire que les 69 millions du FMI, com­- me toute aide budgétaire, seront intégrés dans le budget général pour soutenir les dépenses de l’État durant cette année.

Ces 69 millions de dollars vont-ils être inclus dans le projet de loi de finances rectificative ?

Il n’y a pas besoin d’attendre la LFR car ils sont déjà prévus à l’avance dans la LFI 2022. Ils viennent donc juste matérialiser les prévisions de l’État.

Que signifient ces relations, disons sans anicroches, avec le FMI ?

Les relations avec le FMI équivalent à un passeport des États avec les autres bailleurs de fonds. Être sous-programme avec le FMI consolide automatiquement la crédibilité des programmes du gouvernement auprès des partenaires mondiaux. Il s’agit ainsi d’une confiance réciproque et d’une compréhension mutuelle. Ce qui constitue une sorte de garantie pour les investisseurs étrangers désireux de venir, et une garantie pour tous les partenaires techniques et financiers.

Mais reste-t-il des critè­res de performance à remplir ?

Évidemment car pendant les 40 mois du programme, nous aurons régu­lièrement des critères de performance à atteindre au niveau de plusieurs Ministères. À chaque deadline fixé pour ces critères, nous faisons l’objet d’une revue et nous sommes soumis au Conseil d’Adminis­tration. Pour le Board de ce jour, nous avons déjà rempli les conditions essentielles et atteint la majorité des critères. C’était d’ailleurs une condition pour pouvoir saisir le Conseil. Certains autres critères seront rediscutés dans le cadre de la deuxième revue, étant donné que la situation économique internationale post Covid19 a bouleversé les repères. Par exemple, au moment où la FEC a été signée, le baril du pétrole ne dépassait pas encore les 40 dollars. Aussi, les critères ont-ils été fixés par rapport à ces 40 dollars. Maintenant, le baril du pétrole est à plus de 100 dollars. Il faudrait renégocier certains critères et l’équipe de la mission Madagascar est déjà consciente de la situation.

Des messages pour les femmes malgaches pour demain ?

Je pense que beaucoup de femmes malgaches ont déjà une place à part entière et sont omniprésentes dans la plupart des secteurs que ce soit public ou privé. Il ne me vient pas aisément à l’esprit de donner des messages moralisateurs à qui que ce soit. Certaines ont porté et d’autres continuent à porter haut l’étendard national, ici comme ailleurs. Nous n’avons pas à rougir de nos réussites. Quand bien même des esprits tordus y collent un sens péjoratif. Soyons fières d’être femme malgache. Toutefois, il existe encore des droits non respectés pour certaines femmes, pour lesquels nous nous devons de lutter sans relâche. C’est d’ailleurs pour cela que nous continuons à célébrer cette journée consacrée aux droits de la femme, pour réclamer tous les jours, mais avec une voix plus écoutée le 8 mars, les droits qui tardent à être accordés ou respectés. Toute femme mérite respect. Soyons-en dignes.