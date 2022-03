Police Nationale – Les concours d’entrée en juillet

Rendez-vous en juillet. Voilà l’information donnée par le contrôleur général de police Fanomezantsoa Randrianarisoa, ministre de la Sécurité publique. En marge d’une cérémonie de remise de don, à Anosy, le membre du gouvernement a informé que les concours d’entrée pour intégrer les Ecoles de la police nationale sont prévus pour juillet prochain.

Le dernier Conseil des ministres a donné le feu vert pour le recrutement de mille-quatre-cent cinquante nouveaux éléments afin de renforcer les rangs de la police nationale. Des recrutements se feront par concours afin d’intégrer l’Ecole nationale supérieure de la police nationale (ENSP), à Ivato, et l’Ecole nationale des inspecteurs et agents de police (ENIAP), à Antsirabe, avant d’intégrer à part entière les rangs de la police nationale.

Selon les explications du ministre Randrianarisoa, sur ces mille quatre cent cinquante nouveaux éléments, il y aura trente places d’élèves commissaires de police à briguer et cinquante pour les prétendants à devenir officiers de police. Il y aura, par ailleurs, deux-cent-vingt postes d’inspecteurs de police à pouvoir et plus de mille-cents agents de police à recruter.

“J’invite tous les jeunes Malgaches qui remplissent les critères. Ceux qui sont prêts à servir le pays, aider et protéger la population à participer aux concours. Nous, responsables au sein de la police nationale, vous assurons que les concours d’entrée seront propres et transparents”, déclare le contrôleur général de police Randrianarisoa. Il ajoute, du reste, que ceux qui souhaitent participer devront se préparer autant intellectuellement, que physiquement.

Des épreuves physiques sont au programme, en effet. Parfois, des candidats mal préparés, ou qui trichent sur leur état de santé, y connaissent des issues fâcheuses, voire dramatiques. Outre la police nationale, le Conseil des ministres de mercredi a, également, donné son accord pour le recrutement de mille-cinq cents élèves gendarmes. Ils intégreront l’Ecole nationale de la gendarmerie nationale à Ambositra (EGNA)