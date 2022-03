Ouverture des frontières – Le tourisme gêné par des conditions

Ce n’est finalement pas une ouverture totale des frontières qui s’opère depuis samedi. Les professionnels du Tourisme se disent « outrés » par les mesures accompagnant l’ouverture du ciel malgache.

Les conditions d’ouverture du ciel malgache demandées par les opérateurs touristiques et les compagnies aériennes depuis le 23 février n’ont été disponibles que samedi. Le jour indiqué pour l’ouverture totale des frontières de Madagascar étant le 5 mars dernier, après deux ans de suspension des relations aériennes avec le reste du monde. Dans une lettre officielle émanant du ministère des Transports, accordant l’opérationnalisation des dessertes d’une compagnie aérienne en particulier, le ministère des Transports impose de nouvelles conditions telles que l’interdiction d’utilisation de sac ou valises à roulettes comme bagages à main.

Il est également interdit d’utiliser le coffre-fort dans l’avion et une fouille éventuelle avant embarquement est une possibilité annoncée. Dans un communiqué, le département fait savoir que les mesures sanitaires restent inchangées pourtant celles-ci ont faut l’objet d’une demande d’assouplissement par les opérateurs. « Les 48 heures imposées aux touristes pour attendre les résultats des tests PCR ne motivent pas les touristes. Leur séjour se verra écourté et cela ne les arrange pas du tout. De plus, ils sont contraints de se confiner dans des hôtels qui ne leur conviennent pas toujours. Déjà qu’ils sont obligés de payer les deux nuitées, ils demandent à rester dans les hôtels de leur choix », explique Jean Charles Ranaivomiandrisoa, président du Syndicat professionnel du Tourisme.

Restreints

Pour les opérateurs, les cartes de vaccination auraient suffi. «La fouille des passagers et de leurs bagages à leur départ et à leur arrivée suffit amplement comme ce qui se fait dans le reste du monde» ajoute l’opérateur.

Les aéroports de l’île ne sont pas tous ouverts. Seuls Ivato, Nosy be et Toamasina sont accessibles à quelques compagnies aériennes. Air Austral peu t desservir les trajets Réunion-Antananarivo- Réunion et Réunion-Toamasina-Réunion avec deux fréquences hebdomadaires. La compagnie Neos Air peut transporter des passagers vers Nosy Be par vols charter, mais à partir du mois d’avril et avec une fréquence hebdomadaire pendant les deux premières semaines et deux fréquences hebdomadaires par la suite.

Les compagnies Ethiopian Airlines, Air Mauritius, Air Link, Turkish Airlines ne figurent pas encore sur la liste. Elles sont pourtant très utiles, et pour le tourisme, et pour les frets qui assurent la survie des entreprises franches entre autres. Des opérateurs sont dans l’expectative et n’ont d’autre choix que d’annuler des réservations de voyage. « J’ai des réservations de voyage pour dix jours à Nosy be au mois de mai. Mes clients sont prévus arriver à Nosy be par bateau de croisière mais puisque c’est le flou total encore sur les conditions, j’ai préféré annuler mon offre sur la plateforme d’excursions de Trip Advisor » se plaint Tantely Yemaya, organisatrice de voyages.

Joël Randriamandranto, ministre du Tourisme lors de son passage à Toliara pour l’annonce de la mise en place d’une nouvelle ville touristique dans le sud de Toliara a fait savoir que « le processus d’ouverture totale s’opère doucement… des échanges sont toujours en cours». Toujours est-il que la relance de la destination Madagascar, censée débuter en cette période des vacances de Pâques, patine. C’est très loin des attentes d