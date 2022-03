Consommation – Les navires transportant le Vary Tsinjo se succèdent

L’approvisionnement continue, comme l’a promis le président de la République Andry Rajoelina d’affréter vingt navires amenant des produits de première nécessité (PPN) dont le riz. En effet, le débarquement des navires transportant de Vary Tsinjo au port de Toamasina s’enchaînent et se succèdent. Deux navires sont arrivés à Toamasina. Samedi dernier, le navire « Momentum Phonix» transportant 10 000 tonnes de riz Tsinjo a débarqué au port de Toamasina. Le navire était en rade depuis le 15 février mais n’a pas pu entrer dans le port en raison du mauvais temps et de la file d’attente des navires pour accéder au port. «L’attente du navire sur la côte est assez longue, ce qui se traduit par des revenus supplémentaires pour les armateurs, qui peuvent atteindre jusqu’à 200 millions d’ariary par jour. Raison de l’augmentation des prix de tous les biens importés», selon le SPM. D’autre part, le navire Propel Progress est en rade depuis le 3 mars et attend son numéro d’entrée au port.

Cependant, deux autres navires, Nadeen et Sun Bulk, ne sont plus loin de nos côtes et devraient parvenir à Toamasina cette semaine. Le chargement de 21 500 tonnes de riz Tsinjo à bord du navire Jacob H au port de Krishnapatnam en Inde a débuté hier. Cela prendra 10 à 20 jours et le navire devrait amarrer au Port de Toamasina le 30 mars. Aucune rupture n’est ainsi à craindre et l’on rassure la disponibilité des stocks selon la consigne du ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation, Edgard Razafindravahy. L’objectif de l’importation du Vary Tsinjo, rappelons-le, est de réguler le prix du riz sur les marchés notamment en cette période de soudure.

Par ailleurs, la société importatrice de Vary Tsinjo, le State Procurement of Madagascar (SPM), poursuit la distribution au niveau de régions et districts ainsi que l’approvisionnement des épiceries et Tsena mora pour que cette denrée soit omniprésente sur les marchés.