Changes – Le dollar à six points des 4 000 ariary

Il ne s’agit pas d’un scoop, au sens propre de l’expression. Dans la mesure où, à plusieurs fois, durant des moments critiques lors des séances journalières au Marché interbancaire de devises, MID, suivant l’offre et la demande, la valeur transactionnelle du dollar dépasse les 4 000 ariary.

Avant de retomber en dessous de ce seuil psychologique. Mais vendredi, à la clôture de la journée, le billet vert américain à été côté à 3994, 73 ariary. Si les mem­bres du Conseil d’administration du Fonds monétaire international, FMI, décident aujourd’hui de décaisser les 69 millions de dollars, seconde tranche de la Facilité élargie de crédit, FEC, il se peut que l’ariary retrouve aussitôt son point d’équilibre.

Mais son salut viendrait aussi des exportations et le rapatriement des avoirs qu’elles ont générés. L’État commence à serrer l’étau sur ces opérations et entend punir les réfractaires aux obligations auxquelles ils sont soumis. Cette décision tant attendue du FMI devrait rassurer tous les acteurs de l’import-export dont la fébrilité mentale des uns et des au­tres, à la limite de la démence financière, débouche souvent sur des manipulations spéculatives. Contre- productives et préjudiciables à l’économie globale.