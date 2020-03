Théologienne violée et tué – Les auteurs trahis pas le portable de la défunte

Un trio criminel a été arrêté par la gendarmerie pour le viol suivi du meurtre d’une femme de pasteur, âgée de soixante-sept ans. Douze jours après le crime, trois fumeurs de cannabis sont pris dans le filet.

Douze jours après le viol aggravé du meurtre de Ravao Hélène, théologienne et épouse d’un pasteur à la retraite de l’église luthérienne de Madagascar (FLM), les trois auteurs ont été arrêtés et seront traduits ce jour devant le parquet près tribunal de première instance à Antananarivo. Le crime a été commis en plein jour. Dans l’après-midi du dimanche 23 février aux alentours de 14 heures, la femme de pasteur allait assister à une réunion après le culte, lorsque le trio l’a traînée de force dans une nécropole de Morondava Antehiroka pour abuser d’elle et la dépouiller de sa bible, de son téléphone portable, ainsi que de l’argent qu’elle avait sur elle.

«Le trio a jeté la bible de la théologienne. En revanche, ils ont vendu son téléphone. Cela nous a permis de retrouver la piste des malfaiteurs. Le portable de la défunte était utilisé par une jeune fille. Celle-ci s’est montrée coopérative. Sans tarder, nous avons coincé l’auteur principal. Soumis au feu roulant des questions, il nous a permis de remonter de fil en aiguille jusqu’à ses deux comparses », lance le gendarme principal de première classe Andriamparatiana Rakotobe, chef du poste avancé de la gendarmerie nationale à Ambohibao, unité territoriale saisie de l’affaire.

« Les trois individus sont passés aux aveux tout en s’accusant », poursuit le chef de poste.

Les trois hommes arrêtés sont respectivement âgés de vingt-huit, vingt-neuf et trente ans. Ils ont des femmes et des enfants. L’un deux affiche néanmoins des troubles psychiques, selon les informations communiquées.

Reconnaissance du FLM

Le trio n’est autre que des habitants d’Anosisoa Ambohimanarina. Les aveux qu’ils ont faits ont révélé que les trois hommes rôdent souvent dans les environs de Morondava pour s’engouffrer dans la nécropole théâtre du crime afin de prendre de la drogue. Le jour de l’agression sexuelle suivie d’homicide, ils revenaient d’un match de football pour rejoindre leur repaire et y fumer du chanvre indien. C’est alors que la théologienne de soixante-sept ans qui passait dans le coin est tombée dans leurs griffes.

Dans la matinée d’hier, l’église FLM a adressé ses remerciements à l’Etat et à la gendarmerie, pour l’efficacité de l’investigation.

« Puisse la paix et la sécurité régner. Telle est la volonté de Dieu. Nos prières accompagnent le pouvoir étatique afin qu’il puisse assurer cette noble mission sans faillir », confie le pasteur Jaquodas Ratefiarivo, président de la Synode d’Antananarivo auprès de l’église FLM.

Les funérailles de la défunte se sont déroulées à Fandriana Fianarantsao la semaine passée. Le mari de la défunte avait servi à l’église FLM Ambohibao avant qu’il ne soit admis à la retraite.