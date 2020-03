Sports universitaires – Les disciplines de compétition fixées à quatorze

La direction de l’office des sports et de la culture (DOSC) de l’université d’Antananarivo vient d’opter pour une nouvelle formule de championnats. L’ancien inter-fac sera désor­mais dénommé « sports universitaires » et sera réservé uniquement aux facultés et filières au sein de l’université d’Antananarivo. Quatorze disciplines sportives seront au programme pour la saison 2020 dont quatre sports collectifs à savoir le football, le basketball, le volleyball et le rugby à VII.

Les disciplines individuelles sont l’athlétisme, le judo, la pétanque, le karaté, la natation, la boxe savate, le badminton, le tennis de table, le tennis et le tae­kwondo. « Le but est de promouvoir le sport au sein de l‘université et également relancer la fierté d’appartenance », selon le directeur du Dosc, Souleman Ibrahim Andriamandimby.

Les filières et facultés concernées sont entre au­tres l’économie, la gestion, la sociologie, le droit, les sciences naturelles, les mathématiques et informatiques, la physique chimie, la médecine humaine – vétérinaire, les paramédicaux, l’Agro, la géographie, le malagasy, les langues étrangères, l’anthropologie, la polytechnique, ENS APSA, ENS Académique littéraire, ENS Académique- Scientifique Antsirabe, Soavinandriana, IST et CNTEMAD.

Les championnats inter promotions sont déjà lancés et les championnats inter sélections débuteront vers juillet.