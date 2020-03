Show business – Denise devient l’ambassadrice d’Ephena Beauté

Comme toutes les grandes stars qui se respectent, Denise a séduit une marque de cosmétique. Elle représentera la marque Ephena Beauté pendant un an. L’accord a été signé le 22 février au showroom de Ephena Beauté à Andraharo.

Durant cette collaboration, Denise va faire un jingle pour la société, faire des séances de dédicaces et va répondre aux questions des clients au showroom de la marque. « Ephena beauté est une marque à nous, nous sommes le fournisseur à Madagascar. Denise est belle, charmante, et c’est ce qui correspond à ce que nous cherchons pour l’image de Ephena Beauté. La collaboration dure douze mois. On va s’occuper de la mise en beauté de la star à chacune de sa apparition publique », a annoncé Ryan Firdos Mohamed, directeur général de Ephena Beauté.

« Je suis contente de cette collaboration. J’ai testé leurs produits. Mes cheveux de types 4C ont adoré les produits de Ephena Beauté», constate l’interprète de Jalousie, son tube du moment.

Le public aura l’occasion de voir Denise resplendissante de beauté pendant son showcase à l’Ibiza à Antaninarenina, ce soir à partir de 20 heures.