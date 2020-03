Sénat – Le bureau permanent réagit

Après son président, c’est le bureau permanent du Senat qui monte au filet. La Chambre haute n’en démord pas pour défendre son image suite au contrôle de son arsenal d’arme, mercredi.

Suite à des informations publiées après cet épisode et qu’il affirme être erronées, le bureau permanent de l’institution d’Anosy apporte des précisions dans un communiqué de presse. «(…) le bureau permanent du Senat confirme et réitère que depuis le début de son mandat à ce jour, aucun armement ni munition n’a fait l’objet d’une perte», affirme la missive signée par le sénateur Bruno Betina, rapporteur général de la Chambre haute.

Dans le communiqué de presse d’hier, le Senat apporte des explications quant à l’information selon laquelle des armes auraient disparu de son stock d’armement. «En effet, cinq pistolets automatiques ont été déclarés disparus», mais «suivant des dates précises», indique le bureau permanent de l’institution. La date et les nomenclatures de ces disparitions, figureraient dans les procès-verbaux de passation à direction de la sécurité de la Chambre haute.

Ces notes seraient ainsi, inscrites dans le rapport remis par l’actuel directeur de la sécurité du Senat au chef de corps du 1er Régiment de transmission et de soutien (RTS), lors du contrôle de mercredi. Ce rapport ferait alors état de deux pistolets automatiques disparus «le 20 mars et le 22 avril 2006». Un autre aurait disparu le «25 décembre 2007». Les deux dernières armes à feu auraient disparu de l’arsenal du Senat «23 avril 2009 et le 3 avril 2011».