Risque d’importation de Coronavirus – Un enfant grippé hospitalisé à Anosiala

Les agents de l’hôpital à Anosiala ont effectué un prélèvement sur un de ces patients. Il présente des symptômes de la grippe, similaires au coronavirus.

Le premier cas de coronavirus à Madagascar ? Le résultat des prélèvements effectués sur un enfant de 3 ans, qui vient de rentrer de la Chine, nous en dira plus. L’enfant présente des symptômes similaires à ceux du coronavirus. « Sa température est de 38°C. Elle tousse et a mal aux gorges. C’est vrai que le coronavirus a les mêmes symptômes que la grippe ou la rougeole, mais nous ne pouvons rien dire sans preuve bactériologique », rapporte le Dr Rado Razafimahatratra, directeur de l’établissement à Anosiala, où cet individu est hospitalisé depuis hier. Ses parents, son cadet et lui sont arrivés dans ce centre hospitalier universitaire (CHU), vers 16 heures. Bien que les trois autres membres de la famille ne présentent aucun signe de la maladie, à leur arrivée, ils doivent être hospitalisés avec cet enfant, pour éviter les risques de propagation de la maladie. Si jamais le coronavirus est confirmé sur lui, il est fort probable que ses parents et le benjamin de la famille aient contracté le virus. Le virus se transmet par des gouttelettes de salive ou un contact rapproché avec un malade.

Angoisse

Cette famille a débarqué à l’aéroport international d’Ivato, le 5 mars. Ces quatre personnes n’ont pas été mises en quarantaine, alors que toutes les personnes en provenance des pays les plus affectés par cette maladie doivent être isolées. Ils sont, tout de suite, rentrer chez eux. « Avant de prendre un avion à destination de Mada­gascar, ils ont été déjà mis en quarantaine en Thaïlande », indique le ministère de la Santé publique, pour expliquer le cas de cette famille. Ils ont consulté un médecin privé, avant de venir à Anosiala.

Le résultat de l’analyse serait attendu pour cet après-midi. L’angoisse s’installe, autant chez la famille, que chez des agents de cet hôpital. Des mesures draconiennes devraient être prises, si jamais, ce cas est avéré, pour maîtriser la propagation de la maladie. Toutes les personnes qui sont entrées en contact avec eux, à savoir, les passagers du vol avec lequel ils ont été, devraient se manifester, autrement, une épidémie va vite se déclarer. D’autres personnes, dont un enfant, ayant présenté les symptômes du Covid-19 ont été déjà admis dans cet hôpital, il y a quelques semaines, mais les résultats de leurs analyses ont été tous négatifs.

Seize personnes sont hospitalisées au CHU Anosiala. Douze d’entre elles attendent la période d’incubation de quatorze jours. Il n’y aurait rien de suspect sur l’état de santé des quinze autres personnes, jusqu’à hier soir. Dans le monde, la maladie a fait plus de cent mille victimes, dans une centaine de pays. Cinq cent cas en France et près de quatre mille en Italie. Cameroun est le énième pays africain à avoir notifié un cas confirmé.