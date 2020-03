Protection de l’environnement – Appui du reboisement à Ankarefo

Pour un environnement boisé. Le ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme et Taxi Be Anta­nanarivo collaborent pour rendre verte l’environnement dans le village communautaire d’Ankarefo. Ce village a accueilli depuis des années dix-huit ménages défavorisés issues des tunnels de la capitale. Ces gens ont commencé à cultiver la terre pour survivre. La présence de ces arbres fruitiers leur a permis de s’épanouir dans leur activité quotidienne. Ce fonds a été remis hier au ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme à Ambohijatovo. « Suite à une soirée spéciale organisée le 2 mars, le Taxi Be à Antananarivo a récolté du fonds pour appuyer le reboisement à Ankarefo. Vingt-trois artistes ont participé bénévolement à cette soirée. Ce reboisement vise à améliorer les activités génératrices de revenu à cet endroit. La raison est que le reboisement est urgent actuellement. Nous nous rallions également au défi du président de la République sur le reboisement », explique un responsable au niveau de Taxi Be. En 2019, cinq mille pieds d’arbres fruitiers ont été plantés. Moins de cinq mille pieds seront mis à terre le 29 mars.