Peinture – Laïla Bavy expose “Beauty every where” à l’IKM

Du 7 au 31 mars Laïla Bavy expose pour la première fois au centre culturel du tour Sahavola ou IKM à Antsahavola. C’est une grande étape pour l’artiste peintre qui évoquera la beauté à travers vingt-cinq fresques avec différentes techniques du troisième art.

Le vernissage se tiendra ce samedi 7 mars à 15 heures. Laïla Bavy se sent impatiente de dévoiler son travail au public de l’IKM. « J’avoue que je me sens aussi un petit peu nerveuse. J’ai longtemps rêvé ce moment et je me suis appliquée pour offrir le meilleur de moi-même à travers mes œuvres. J’expose en permanence dans ma galerie sise à Ankadindravola Ivato. Mais investir un lieu comme IKM me procure une autre sensation. Aller à la rencontre du grand public fait monter mon enthousiasme. C’est un pas en avant pour ma carrière artistique », confie-t-elle.

Laïla Bavy mélange les techniques de la peinture pour exprimer la beauté sous toutes ses formes. Elle a appris cette discipline sur le tas et s’inspire de la nature, de son rêve, de ses émotions. Le portrait et le paysage composent la majorité de ses œuvres.

« Je suis en perpétuelle quête de style », raconte l’artiste originaire de Sambava.