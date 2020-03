Maladie transmissible – Moyens limités face à une épidémie de coronavirus

Madagascar ne disposerait pas de moyens nécessaires pour faire face à une épi­démie de coronavirus. Le ministre de l’économie et des finances rassure.

Aveu. « Nos moyens sont limités, en cas d’épidémie de coronavirus », nous ont révélé quelques sources, hier. Les hôpitaux disposeraient, encore, de médicaments, de kits de prélèvements, et de kits de protection individuelle des agents de santé. Mais ce serait juste suffisant pour faire face à la prise en charge de quelques cas. « Nous serons en difficulté, si jamais, une explosion de cas, comme dans certains pays, se produit », nous explique une source auprès du ministère de la Santé publique. Cette source souligne que la commande et l’acquisition des équipements de protection individuelle (EPI), entre autres, sont urgents et nécessitent la collaboration de tous.

Le ministère de la Santé publique mobilise toutes ses ressources humaines pour se préparer à une éventuelle épidémie. Par ailleurs, il a déjà investi plusieurs millions d’ariary dans les activités déjà entreprises pour la prévention de l’importation de cas et la prise en charge des personnes en isolement. Selon les estimations, au moins 6 millions de dollars seraient nécessaires pour la mise en quarantaine, la maîtrise de cas, et la prise en charge, lorsqu’une épidémie se déclare.

Prise de conscience

Le ministre de l’écono­mie et des finances, Richard Randriamandrato, d’expliquer : «Nous n’avons pas certes, prévu une telle épidémie, lorsque nous avons élaboré la Loi de finances. Toutefois, des dispositions sont déjà mises en œuvre. Nous sommes prêts. Ce n’est pas une question d’argent, mais de disponibilité à affronter le cas ». L’état aurait déjà soumis à la Banque mondiale, une demande de financement. Le Groupe de la Banque Mondiale a annoncé, le 5 mars, la disponibilité d’une aide d’un montant allant jusqu’à 12 milliards de dollars, pour les pays confrontés au virus Covid-19.

Le manque de financement ne serait pas la seule difficulté à laquelle fait face Madagascar, avec cette maladie très contagieuse. La prévention de l’importation de cas se complique avec la propagation de la maladie. Des personnes en provenance des foyers du coronavirus en Europe, notamment, l’Italie, pourraient débarquer chez nous, sans qu’on puisse s’en rendre compte. «Avec le visa Schengen, il nous est difficile de tracer les lieux de destination des passagers en provenance d’Europe. Un individu peut quitter l’Italie en véhicule et prendre un avion en France pour venir chez nous, mais il ne sera pas marqué dans son visa qu’il a été en Italie », indique notre interlocuteur. Il soutient qu’il est primordial de solliciter les ambassades, les consulats, à Madagascar, de recommander fortement leurs citoyens à ne pas venir à Madagascar, jusqu’à ce que la situation se calme. « La prise de responsabilité et de conscience de tout un chacun sont fondamentaux pour mener cette lutte», conclut notre source.