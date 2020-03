Can 2021 – Beaumelle, fidèle lieutenant de Renard

Qui est Patrick Beaumelle, le nouveau sélectionneur de la Côte d’Ivoire ? Sa carrière de joueur n’a pas vraiment été florissante. Par contre, il a su faire ses preuves en tant qu’entraineur adjoint.

Il a appris auprès d’un coach de renom, en l’occurrence Hervé Renard. Ce dernier le sollicite en 2008. Ensemble, ils dirigent la Zambie, l’Angola, la Côte d’Ivoire et le Maroc. Par la suite, il suit son mentor à Lille, quand celui-ci s’engage en championnat de France. C’est en 2019 que leur chemin se sépare. Hervé s’en va en Arabie Saoudite. Patrick reste avec le Maroc.

L’élève est prêt à prendre seul son envol tout seul. Il troque son costume d’adjoint pour revêtir celui de head coach. Ainsi se conclut une longue collaboration entre les deux techniciens français, auréolée de deux victoires à la CAN en 2012 et 2015.

Beaumelle a été nommé à la tête de la Côte d’Ivoire, mercredi dernier. Immé­diatement, l’homme de 41 ans s’est distingué avec un geste fort. Il a rappelé Gervinho, indésirable sous l’ère de l’ancien sélectionneur, Ibrahim Kamara. L’ailier de Parme (Italie) devrait probablement être aligné lors des deux prochains matches des Éléphants, contre les Barea.

Le contrat de Beaumelle court sur un an. Sa principale mission consiste à qualifier la sélection ivoirienne pour la CAN 2021. À l’heure actuelle, la Côte d’Ivoire occupe la troisième place du groupe K (3 pts), derrière l’Éthiopie (3 pts) et Mada­gascar (6 pts).