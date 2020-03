Antsirabe – L’ambassade de l’Inde victime d’escroquerie

La police a interpellé un escroc qui s’est fait passer pour un responsable d’un projet présidentiel. L’ambassade de l’Inde en a été victime.

Outrecuidant. Un homme s’est prétendu être mandaté par la Présidence et la Primature, et s’est présenté comme un responsable d’un projet important en Afrique. Démasqué, il s’est finalement fait cueillir par la police de la brigade criminelle, qui n’a pas hésité à se renseigner sur son identité et sa fonction.

Il agissait sous le nom d’un projet fictif appelé « États-Unis d’Afrique ». Il s’est mis en contact avec l’ambassade de l’inde, sa cible, le secrétaire en particulier. Il l’a assuré qu’il travaillait avec la Présidence. Il lui a demandé des aides qui seront attribuées à certains pays d’Afrique. Après l’avoir écouté, le secrétaire a réclamé une note verbale au ministère des Affaires étrangères et une lettre autorisant ce quidam à se communiquer spécialement avec l’ambassade.

Arrestation

Mis en colère à cause de sa demande refusée, il a haussé le ton et menacé le fonctionnaire dans des messages privé et des e-mails. « La victime est un peu surprise sur comment l’escroc a réussi à avoir son numéro de téléphone. Elle a donc transféré l’affaire à la brigade criminelle (BC) », selon le service de l’information, de la communication et des relations avec les institutions (Sicri) de la police nationale.

Une fois prévenue, la BC a ouvert une enquête. Elle s’est mise à la filature du principal suspect. Au cours de ses investigations, elle a réussi à le localiser. Lundi 2 mars, elle a prié la collaboration de ses frères d’arme du commissariat central d’Antsirabe pour mener l’arrestation du super escroc.

Une fois entre les mains de la police judiciaire, il a, immédiatement, été amené aux locaux de la BC, à Anosy, pour être soumis au feu roulant de questions des fins limiers.

Au terme de son enquête, il a été traduit au parquet, hier. Le procureur l’a placé en détention préventive, à la maison centrale d’Antanimora. Il a reconnu l’acte, d’après ce qu’a avoué la police nationale saisie de l’affaire.