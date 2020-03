Antanifotsy – Sept cas de peste dépistés

Le nombre de personnes atteintes de la peste bubonique dans le district d’Antanifotsy Antsirabe s’éleve, actuellement, à sept. Après les quatre cas révélés à Ambodiriana à la mi-février, trois autres ont été confirmés au début de cette semaine. Ces derniers sont issus de familles différentes, et sont soignés depuis lundi dernier. En fait, Antanifotsy figure parmi les districts du Vakinankaratra où la peste sévit pendant la saison des pluies. Au cours des deux années précédentes, aucun cas n’a été enregistré. Mais voilà que la peste réapparaît. Selon les explications des responsables régionaux de la santé publique, sa résurgence est due au non respect de l’hygiène. « Les gens suivent à la lettre les recommandations des agents de la santé publique pendant l’apparition de la peste et après les soins. Mais ils oublient à la longue ces bonnes habitudes », fait remarquer le docteur Mamitiana Jean Jacques Rabenirina, directeur régional de la Santé publique du Vakinankaratra.

Il a insisté sur l’importance de la propreté, et de l’assainissement de l’environnement, ainsi que la lutte contre les feux de brousse. Autrement dit, tout ce qui est susceptible de déplacer les rats, vecteurs de la peste via leurs puces, vers les habitations.