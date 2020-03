Anosy – Six hommes s’en prennent à un directeur d’EPP

Atroce. Le directeur de l’école primaire publique (EPP) d’Ambodihady a été attaqué, avant-hier. Il s’est fait voler et se trouve actuellement sur son lit d’hôpital, à l’HJRA, à Ampefiloha.

Ce père de famille a été victime de coups et blessures volontaires, mercredi soir, à Anosy. D’après les renseignements recueillis, il devait travailler la nuit. Il aurait dû remettre un certain dossier concernant la cantine scolaire au chef de la zone administrative et pédagogique (Zap), à Mahamasina. Il est allé rentrer à son domicile, à Anosibe, quand il a été agressé par une bande de six individus impitoyables.

Il est descendu du bus de la ligne 105. À Anosy, il a été ciblé par les malfrats. Il s’est efforcé de se défendre, mais il a été frappé avec un moellon à la tête.

Les objets dérobés sur lui, ne sont pas évalués. Il a encore pu parler aux gens venus à sa rescousse. Les passants l’ont évacué vers l’hôpital, dans une urgence absolue. Il a déjà pris connaissance avant-hier, selon les explications d’un médecin.

Jusqu’ici, aucune information n’a filtré quant à l’enquête de la police judiciaire.