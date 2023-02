VONTOVORONA – Deux cambrioleurs armés tués

Des voleurs armés ont croisé des gendarmes en patrouille, hier à l’aube, à Antombonana-Vontovorona. Deux d’entre eux ont été définitivement neutralisés.

Un vol a tourné mal, hier aux petites heures, à Vontovorona. Une bande de cambrioleurs a voulu défier les gendarmes dans un échange de coups de feu, mais a perdu deux membres. La fusillade a éclaté à Antombonana-Antanety II, à 3 heures du matin, réveillant et terrorisant les habitants.

Des gendarmes du poste avancé local effectuaient leurs rondes comme d’habitude. Après avoir parcouru à pied presque tous les quartiers de leur circonscription, ils sont tombés sur quelques hommes portant une porte métallique à deux panneaux. Ils se sont approchés d’eux et comptaient les soumettre à un examen de situation, mais les quidams ont tout de suite pris leurs jambes à leur cou.

Constat

Les suspects ont été sommés de s’arrêter. Ils ont ouvert le feu sur les patrouilleurs tout en fuyant dans la pénombre. Les gendarmes ont répliqué par des tirs nourris. Ils ont dû, en même temps, se protéger. Ils ont eu dans leur ligne de mire deux des fugitifs. Les cibles ont été criblées de balles et n’ont pas survécu.

Les autres ont battu en retraite jusqu’à ce qu’ils soient hors de portée. Ils ont abandonné leurs coauteurs à terre. Leurs poursuivants se sont efforcés de continuer la filature jusqu’au lever du jour, même s’ils ont perdu leurs traces dans les parages. Un pistolet de fabrication artisanale, une pince et la porte avec une clé ont été trouvés avec les défunts. Les dépouilles ont été envoyées à la morgue en attendant leur famille respective.

Les postes avancés environnants et la brigade de Fenoarivo ont été invités à dresser un bouclage et à intensifier la surveillance, la collecte et l’échange immédiat de renseignements territoriaux.

À la lumière des premières informations recueillies, les malfaiteurs seraient spécialisés dans des attaques à main armée. Cette fois, ils venaient de cambrioler une maison dans le secteur.

Les biens volés sont pour le moment gardés dans le bureau de la gendarmerie d’Antanety II où leur propriétaire pourra les récupérer après vérification.