TRAFIC – Un Camerounais intercepté avec 5kg de drogues dures

Les douaniers de l’aéroport international de Nosy Be viennent d’intercepter un passager du vol ET 837 d’Ethiopian Airlines du 4 février avec plus de 5 kg de drogues dures.

Le passager d’origine camerounaise a caché les drogues dans des pièces de rechanges de voiture qu’il a transportées dans ses bagages. Selon le rapport du service des douanes de Nosy-Be, le passager est parti de Douala, au Cameroun et a effectué un transit sur Addis-Abeba avant d’arriver à Nosy Be. En attendant la suite des investigations, le passager est arrêté et

les drogues sont saisies et scellées. Cette nouvelle interception du bureau des douanes de Nosy Be révèle une fois de plus de nouveaux modes opératoires des trafiquants qui deviennent de plus en plus compliqués. Pour palier les nouveaux stratagèmes des trafiquants, les agents des douanes aux frontières redoublent d’efforts et de perspicacité pour déjouer toutes les tentatives d’infraction et de trafic. Cette arrestation est effectuée à la veille de la mise en place de la brigade canine de l’ile aux Parfums, prévue au mois de mars de cette année. Un investissement qui devrait améliorer encore plus la performance des services des douanes dans leur mission.

Rappelons que la douane est chargée de surveiller et de contrôler les per­sonnes, les marchandises, les bagages et les flux de capitaux aux postes de frontière. Cette mission de surveillance a pour objectif la protection de l’État et de ses citoyens. C’est d’ailleurs une des raisons qui a encouragé la Direction Générale des Douanes à hisser à une structure de direction la Direction de la Surveillance Douanière (DSD). Au-delà de l’optimisation de la mission de surveillance de la douane, la création de cette nouvelle direction s’inscrit également dans la mise en œuvre du plan stratégique 2020-2023 qui vise la modernisation de cette administration.