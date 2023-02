TOAMASINA – Des voleurs dépouillent un corps

Scène de désolation à Ambolomadinika Toamasina. Dans la matinée d’hier, aux alentours de 8 heures, le corps inerte d’un homme de vingt-huit ans a été retrouvé en pleine rue. Le défunt a été dépouillé de tout objet de valeur en sa possession. Il n’avait plus rien sur lui lors de la découverte macabre. Même le téléphone portable qu’il avait utilisé pour communiquer avec ses proches avant qu’il ne trouve la mort, lui a été dérobé. De source auprès de ses proches, le défunt a quitté son foyer à Tanambao V dans la matinée d’avant-hier. Pendant la journée, il était resté en contact avec sa mère. N’ayant pas pu rentrer à l’heure du dîner, il avait fait savoir à sa famille qu’il allait encore être retenu. La dernière communication téléphonique qu’il a eu avec sa mère a été enregistrée dimanche soir vers 22 heures après quoi il n’a plus donné signe de vie. Alors que des personnes de son entourage ont essayé de le joindre, son téléphone ne répondait plus. Le lendemain, une découverte macabre effectuée en pleine rue d’Ambolomadinika a suscité l’émoi. Lorsque le triste fait divers a fait le tour des environs, la famille de la victime s’est rendue sur les lieux. C’est alors que l’identification a pu être effectuée. La cause de la mort n’est pas encore déterminée.