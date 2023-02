TENNIS-CHAMPIONNAT D’AFRIQUE U18 – Entrée réussie pour Miotisoa Rasendra

Fortunes diverses. Les deux jeunes raquettes malgaches ont entamé le championnat d’Afrique U18 hier, dans la capitale égyptienne, un championnat qui se joue du 6 au 11 février. Après le tirage au sort, Mioti­soa Rasendra qui a affronté la Sud-africaine tête, de série numéro 8, Van Zyl s’est imposée en trois sets (6/2 4/6 6/1). C’est une entrée réussie malgré la perte d’un set.

Dina Razafimahatratra, le coach attitré qui dirige la petite délégation malgache à cette joute continentale a souligné que Miotisoa Rasendra a fait une bonne entame de match. « Très concentrée dans les points importants, elle a agressé quand il le fallait apportant des variations en slice dans le jeu. Au second set, elle a eu un petit moment de flottement ….trop de variations et trop défensif, et elle a perdu le second set. Au troisième set, elle a été physiquement plus fraiche que son adversaire. Elle s’est montrée plus agressive tout de suite et au fil des points, l’adversaire a abdiqué. »

Après sa victoire, Mioti­soa Rasendra s’est exprimée: « Je suis contente de ma prestation. J’ai vécu beaucoup d’émotions durant ce premier match et cela va me servir pour le reste du tournoi où je compte aller le plus loin possible. J’espère faire mieux au second tour et je continue ma préparation dans ce sens.»

Breaké au mauvais moment

Au prochain tour, Mioti­soa Rasendra affrontera celle qui sera victorieuse entre la Tunisienne Abid Nadine et la Zimbabwéenne Mauchi T. Chez les garçons, Tefy Ranja Rabarijaona s’est incliné en 2 sets (5/7 4/6) devant le Togolais Dogbefu Kossi André.

Dans sa campagne africaine, Tefy Ranja Rabarijaona s’est bien battu au premier set. Il a viré en tête en menant 5/3 au premier set. Faute de réussir à conclure, son adversaire est revenu dans le match et a fini par remporter le premier set coiffant au poteau Tefy Ranja en 5/7. Au deuxième set, son adversaire a été plus entreprenant. Le jeune tennisman malgache a tout tenté pour renverser la vapeur, mais il a été breaké au mauvais moment. Il a essayé de contrer mais dommage, il a été surclassé par un plus fort que lui.