TAKASY HASY – « Les autres pays ont été fascinés par la musique malgache »

Classé à la troisième place du concours « Word music trophy », Takasy Hasy partage la perception des autres pays sur la musique traditionnelle.

Le groupe de musiciens « Takasy Hasy » et « Vakamiarina » ont bien débarqué dans le pays après avoir été sélectionnés dans le « top cinq » du concours « World music trophy » lors de la finale qui s’est tenue à Las Vegas le 29 janvier 2023. Durant leur séjour passé avec les 25 pays finalistes du concours y compris la France, les États-Unis, le Mexique, le Maroc et le Sénégal, ces autres pays ont été émerveillés par la richesse culturelle ainsi que le talent de la Grande île à travers sa musique traditionnelle. »Les autres candidats ont été étonnés de voir nos instruments emblématiques comme le « Valiha » mais surtout lors de notre prestation, notre façon de jouer ainsi que les sons et l’énergie positive que l’ensemble de ces instruments à cordes ont donné les ont beaucoup impressionnés. Après la grande finale, des producteurs étrangers nous ont même consultés pour une collaboration et désormais, nous attendons leur appel. Tout cela fait savoir aux Malgaches que notre musique traditionnelle tient une grande place sur la scène internationale » explique Tah Manana du groupe Takasy Hasy.

Porteur de message

En plus de véhiculer la culture du pays à travers le genre « Beko » et le « Antsa », avec l’objectif de réaliser une sensibilisation pour la paix ainsi que la préservation de l’environnement et la protection de la culture locale, le groupe « Takasy », composé de Bosco Rakoto, Andry et Tah Manana, envisage d’effectuer des multiples tournées internationales pour la promotion de la musique traditionnelle malgache sur la scène mondiale. « Actuellement, nous nous concentrons sur l’innovation de l’un de nos albums pour qu’il suive la norme internationale en termes de « World music » et que nous emporterons avec nous le jour de notre grande tournée » ajoute-t-il. Aussi, l’objectif de ces musiciens est de démontrer aux gens ce qu’est la vraie musique malgache en plus de notre culture, pour une reconnaissance mondiale.