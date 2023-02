ROUTES NATIONALES – De sérieuses dégradations après Cheneso

Le ministère des Travaux publics rapporte dans son point de situation du 3 février l’état des routes nationales qui ont été affectées par le cyclone Cheneso. Ainsi, quelques points sont cités dans trois régions, à savoir la région Melaky, Boeny et Betsiboka. Ainsi dans la région Betsiboka, seule une demi-chaussée est circulable et une menace de coupure est annoncée vendredi sur un tronçon de la RNP4- PK 297+400. Sur la RNP4-PK 311+300, le passage est interrompu pour les camions, contrairement aux véhicules légers. Le ministère fait état d’une brèche à l’entrée du pont pour ce cas. Dans la région Melaky, la coupure de la route a été constatée sur la RNT8A entre la CR Mafaijijo et CR Bentana­tanana à cause d’une chaussée emportée par une crue. Sur la RNT8C, il y a également une coupure de la circulation à cause de l’effondrement du radier. La solution est en cours. La circulation est toujours suspendue pour les véhicules lourds sur RNP4-PK+434+700. Bien qu’une déviation a été aménagé, la circulation est réservée aux voitures légères. La route est encore coupée entre RN33B à cause de la crue.