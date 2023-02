REBOISEMENT-SÉNAT – Soixante-dix mille jeunes plants mis en terre à Ankazobe

Poursuivant ses opérations de reboisement à grande échelle, la grande famille du Sénat, conduite par son président Herimanana Razafimahefa, a été, pendant deux jours les 3 et 4 février derniers dans le village de Tsaramasoandro (commune rurale de Manerinerina, district d’Ankazobe). L’opération a été menée, cette fois, sur une superficie de 50 hectares (contre 30ha l’année dernière) et a porté sur la mise en terre de 70.000 jeunes plants (contre 40.000 en 2022). Herimanana Razafimahefa a d’emblée rappelé le thème de ce reboisement : « Ceux qui plantent des arbres donnent la vie, ceux qui plantent des arbres donnent la vie à Madagascar ». Et d’enchaîner aussitôt : « Nous essayons toujours, d’une part, d’augmenter chaque année la superficie et le nombre d’arbres plantés, et d’autre part, de maintenir le taux de réussite qui a atteint jusqu’à 95% l’an dernier. Eucalyptus, frêne, acacia, jacaranda, ravintsara, tels sont les types d’arbres à cultiver. L’une des particularités de l’actuel reboisement est la plantation de baobabs ». Pour la première journée de cette grande plantation, outre la venue massive de la population locale, dont entre autres des élèves de l’EPP Borikely, de l’EPP Ambohimiadana, de l’EPP Manerinerina, des élèves de l’école privée catholique de Manerinerina, des agents du Service technique décentralisé (STD) ainsi que du Service des Eaux et forêts d’Ankazobe se sont également joints à l’opération. Tandis que la seconde journée du samedi 4 février a été marquée par la présence de plusieurs invités de marque dont les ambassadeurs d’Allemagne, de l’Indonésie, de l’Inde, de Turquie et du Royaume-Uni. Il y avait aussi le représentant d’ONU SIDA à Madagascar et le représentant de la Banque mondiale. La ministre de l’Environnement et du développement durable, Marie-Orléa Vina s’y est aussi associée avec son équipe. Dans une brève déclaration, elle a rappelé que le Président de la République s’est fixé une grande vision qui est de couvrir Madagascar de forêts, et que cette activité menée par le Sénat devrait être prise comme exemple par tous les autres départements et institutions qui ne l’ont pas encore fait. Deux journées bien remplies, en fait pour le Sénat qui a aussi mis à profit cette occasion pour visiter sa plantation d’arbres à Kiangara et Manerinerina, ainsi qu’un site de forage d’eau à Borikely.