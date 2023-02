RDJ MOZIKA AWARDS 2022 -Mad Max élu artiste de l’année

Le chanteur Mad Max a reçu deux trophées lors de la soirée de la remise des récompenses des meilleurs titres musicaux des artistes qui s’est tenue au CCI Ivato vendredi dernier. En plus d’être couronné en tant qu’artiste de l’année 2022 grâce à ses titres phares, Mad Max a aussi obtenu le trophée de la « meilleure collaboration de l’année » pour sa chanson « Mam’zel » avec Big MJ. Aussi, plus de 35 trophées ont été décernés à d’autres artistes y compris le trophée d’honneur pour le groupe intemporel Iraimbilanja. Le trophée du spectacle de l’année a été remis à l’Ivenco et le groupe Zay grâce à l’événement grandiose « Misaotra Nary’Zay » en mémoire de Nary, mais le plus touchant dans tout cela, c’est que Malala et Ivenco ont décidé de donner leur trophées aux enfants de Nary. Tence Mena et Joyce Mena Makua ont gagné la catégorie Afro Féminin ainsi que le Tropical Féminin pour leurs titres « Omeko anao ny mahereza » et « Hilefa » tandis que Rija Rasolondraibe a été primé dans la catégorie Fiderana pour son morceau intitulé « Livraison ». Dans la catégorie Rap, MBL a été choisi comme meilleur lyrics et Marghe empoche le trophée du Cover milamina. La cérémonie a été marquée par une grande fête où plusieurs artistes issus de différentes régions de Madagascar ont répondu présents à l’événement.