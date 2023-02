Quatre garçons se perdent

La Police des mœurs et de la protection des mineurs a récupéré et gardé quatre petits garçons qui se sont égarés pendant la grande fête, dimanche, au stade Barea. Hier, elle a diffusé une annonce sur Facebook pour que leurs parents viennent les chercher à Tsaralalàna. Ils vivent dans les quartiers d’Ivandry, d’Ankadindramamy, des 67ha et d’Ivato. D’autres enfants ont retrouvé les leurs au stade même.