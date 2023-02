MÉTÉO – Madagascar à l’abri d’une cyclogenèse cette semaine

Malgré l’annonce d’une probable cyclogenèse pour cette semaine, les prévisions de Météo Madagascar indique que la Grande île n’est pas exposée à un risque cyclonique, ou une formation cyclonique. Ailleurs, le site du cyclone oi.com indique qu’une dépression tropicale persiste en zone australienne, que le développement de ce système est lent et le stade de tempête pourrait être atteint au cours des 2 prochains jours. En fin de semaine, il est prévu entrer en zone de surveillance de La Réunion. Néanmoins, le site indique qu’aucune menace n’est à signaler dans les cinq jours dans notre bassin. “Nos îles devraient rester à l’écart de tout danger cyclonique cette semaine et même le week-end prochain”, souligne le site. En pleine saison cyclonique, pour le cas de la Grande île, les prévisions de la météo malgache indiquent que deux cyclones pourraient atterrir sur les côtes malgaches. Après Cheneso, il est probable qu’un système se développe. La météo a indiqué la semaine dernière que les conditions seront plus favorables cette semaine et qu’une quinzaine de districts, notamment des zones Ouest et Sud-Est, devraient être surveillés.