KARATÉ – COUPE DE FRANCE KATA – Tsiory Ratafika Hasimbola en argent

Meilleur résultat. L’expa­triée de France, Tsiory Ratafika Hasimbola qui évolue au club Maka internationale association, rate de peu le titre et arrache la médaille d’argent de la Coupe de France de kata shito ryu. Le sommet français s’est déroulé le samedi 4 février, au gymnase Pablo Neruda les Mureaux 78. En début décembre, Tsiory a disputé la Coupe de France espoir et a échoué en quarts de finale. Elle s’est consacrée, cette fois, aux épreuves de kata et ne s’est pas engagée en kumite. La multiple championne de Madagascar a disputé trois tours avant d’accéder en phase finale. «Je suis très contente de ce résultat, c’est ma meilleure performance à l’étranger vu mon programme très chargé avec les études et les petits boulots», confie Tsiory Ratafika. Elle a échoué en quarts de finale à la Coupe de France seniors, et a été éliminée en huitièmes de finale à la Coupe de France espoir. Elle prend au sérieux sa préparation, consacre du temps en salle de musculation pour consolider sa condition physique et s’entraine seule également au dojo. «C’est l’occasion où mon père me rectifie à distance en discussion vidéo messenger», livre-t-elle. «Avoir été dans l’équipe nationale, et d’être encadrée de près par sensei Miora Razafin­drakoto auparavant m’ont beaucoup aidée car j’étais habituée au style shotokan et c’était elle qui m’a enseigné le style shito ryu… Plusieurs stars françaises m’ont même félicité et encouragé de continuer dans ce sens, en l’occurrence Alexandra Ferracci, multiple championne de France, une habituée au championnat du monde et aux JO», relate-t-elle. Tsiory qui poursuit ses études supérieures, en première année en Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), projette prochainement de participer au championnat du monde SKI style shotokan en Hongrie, au mois d’aout. Elle est aussi prête à porter haut les couleurs nationales aux Jeux des îles.