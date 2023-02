INTERVENTION POST-CYCLONIQUE – La fondation BOA et l’association Fitia au chevet des sinistrés

Les sinistrés du cyclone Cheneso ne sont pas laissés-pour-compte. La fondation Bank of Africa (BOA) Madagascar et l’association Fitia, présidée par Mialy Rajoelina, la Première dame, se tiennent la main pour venir en aide aux personnes vulnérables. Cinq cents foyers dans les régions Analanjirofo et Boeny, recevront une aide d’urgence de cette fondation, présidée par Sidika Akbaraly. Chaque bénéficiaire recevra un sac de riz de 25 kg, une bouteille d’huile d’un litre, un sachet de sucre d’un kilo, un sachet de sel de 200 g, deux savons et plusieurs bougies. L’Association Fitia qui est déjà sur le terrain pour apporter sa contribution aux victimes de ce cyclone dans le Nord-Ouest de Madagascar, assurera l’acheminement de ces vivres. Cette collaboration a pour but d’appuyer les efforts de secours et de soutien aux victimes de Cheneso, au mois de janvier. Le Nord-Est et le Nord-Ouest ont été dévastés par ce météore. Trente-trois personnes sont décédées, vingt sont portées disparues, quatre vingt-dix mille ménages sont sinistrés, plusieurs maisons sont détruites ou inondées, des infrastructures sont ravagées, selon le dernier point de situation du Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes, à la date du 31 janvier.