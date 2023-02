Afin d’aider les parents ayant des enfants scolarisés dans les six arrondisse­ments , le maire d’Antana­narivo a décidé de distri- buer 1 000 bulletins de naissance gratuits dans chaque quartier, soit 6 000 sur l’ensemble des six arrondissements, jusqu’au mois de mars. Les parents en situation précaire avec des enfants qui vont passer les exa­mens d’État (CEPE, BEPC et BAC) bénéficieront particulièrement de ce service. Les parents sont encouragés à se rapprocher de leurs arrondissements respectifs, afin d’obtenir toutes les informations liées à ce projet.