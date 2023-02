BASKETBALL – CONFÉRENCE CENTRE ET CONFÉRENCE OUEST – Le COSPN remet son titre en jeu

En cette année 2023, le basketball malgache partira à la conquête du monde. Les deux équipes nationales Ankoay U19 garçons et Ankoay seniors 3×3 vont participer à la Coupe du monde.

La conquête du monde est possible pour les Ankoay. Et c’est grâce à l’efficacité du système adopté par la Fédération malgache de basketball (FMBB) dans l’organisation du championnat national. Expérimenté depuis l’année passée, le système de conférence va continuer. Toutefois, pour se démarquer et éviter la copie du système américain (conférence Est contre conférence Ouest), la Conférence Centre a été adoptée.

L’objectif de la FMBB est de rehausser un peu plus le niveau du championnat N1A en s’inspirant du modèle américain, dont l’intérêt est d’offrir plus de matchs et plus de compétitions aux basketteurs malgaches. Le système a porté ses fruits car le COSPN, champion de Madagascar en titre, est allé se frotter contre des clubs africains en Afrique du Sud, l’année dernière. C’était un essai riche en expériences et en apprentissage. Cette année, le COSPN remettra son titre en jeu et les challengers pour bousculer la hiérarchie ne vont pas manquer.

Le basketball malgache est déjà placé sur orbite et il faut qu’il y reste. Il n’a aucun droit à l’erreur que ce soit les U19 ou les seniors 3×3. Dans le championnat national N1A homme, le système de conférence entre dans sa deuxième année d’application. Douze équipes s’affronteront pour chercher le titre national.

Conférence de la mort

Dans la conférence Ouest, on peut la qualifier de conférence de la mort car quatre grandes équipes s’y trouvent (Sebam, Ascut, GNBC, MB2all) sans minimiser l’As Fanalamanga qui pourra créer la surprise ainsi que MBC Atsinanana. Dans la conférence Centre, COSPN part largement favori devant ses adversaires dont le niveau ne peut trop inquiéter le champion en titre.

Dans chaque conférence, les quatre équipes qui arriveront à sortir du lot, s’affronteront en élite 8. La conférence centre ouvrira les hostilités du 15 au 23 avril à Antsirabe. La conférence Ouest entrera dans la bataille du 6 au 14 mai à Mahajanga.

Andry Rakotomanan­tsoa, coach de l’As Fanala­manga, estime que la conférence Ouest, dans laquelle figure son équipe, regroupe quatre équipes jugées grandes sur le papier, à savoir Sebam, Ascut, GNBC, MB2ALL. « L’As Fanalamanga est prête à relever le défi car le sport est un défi. Nous sollicitons tous les moyens nécessaires pour aller le plus loin possible, d’autant que le côté technique prime avant tout », conclut-il.

Conférence Centre

SBC de Vakinankaratra, COSPN d’Analamanga, BCB de Boeny, TGBC de Betsiboka, ASB d’Itasy, COSFA d’Analamanga

Conférence Ouest

Sebamde Boeny, Ascut d’Atsi­nanana, GNBC d’Analamanga, MBC d’Atsinanana, MB2all d’Anala­manga, AS de Fanalamanga