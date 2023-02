BASKETBALL – 3X3 – Les Ankoay reprennent l’entraînement

À trois mois et demi du début de la Coupe du monde masculine de basketball 3×3 qui aura lieu en Autriche, du 30 mai au 5 juin, et à trois mois exactement de la recherche du ticket pour la qualification en Coupe du monde 3×3 pour les seniores dames, les 6 et 7 mai en Israël, les deux équipes nationales de basketball 3×3 séniors ont entamé leur préparation, depuis samedi à l’Académie nationale des sports (ANS) à Ampefiloha. Le directeur nationale technique de la Fédération malgache du basketball (FMBB), Angelot Razafiari­vony, indique que la FMBB ne laisse pas au hasard la préparation des deux équipes nationales. « Pour pouvoir les suivre de près, elle a décidé de réunir les deux équipes nationales ensemble. Malgré le temps de pause après l’acquisition du titre de champion d’Afrique pour les hommes et le titre de vice-champion d’Afrique pour les dames, nos basketteurs n’ont jamais cessé de s’entrainer car il ne faut pas laisser trop durer la transition». Continuant son explication, il précise que « la préparation se déroule quatre fois par semaine, les mardis et jeudis, à l’ANS Ampefiloha ou à d’autres endroits. Et les mercredis et samedis, au Palais des sports de Mahama­sina ». Pour ce qui est de ce dernier site, il signale que le travail se porte surtout sur les techni­ques et les tactiques de jeu, tandis qu’à Ampefiloha, il s’agit de se pencher plutôt sur le physiquel. Pour le moment, les noms des adversaires des deux équipes nationales ne sont pas encore connus. En attendant, la préparation se poursuivra jusqu’au départ l’Autriche pour les hommes et Israël pour les dames.