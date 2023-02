AMBOHITRIMANJAKA – Collision spectaculaire de deux voitures

Une famille vivant à Andavamamba a eu un grave accident avec sa nouvelle voiture, une Mercedes Sprinter, dimanche aux alentours de 19 heures, sur la rocade d’Ambohitrimanjaka. Elle venait juste de l’acheter à Mahitsy et allait rentrer quand elle s’est percutée avec une Mitsubishi Break. Le drame s’est produit dans un petit virage. Le 4×4 arrivant du marché des arts malagasy vers Ambohidratrimo aurait brusquement dépassé un deux-roues. Il était conduit par son propriétaire, âgé de 42 ans. À la suite de l’embardée, il s’est télescopé avec le minibus. Celui-ci a essayé de le contourner, mais il était trop tard. Il s’est couché sur le flanc droit hors de la chaussée. Les deux véhicules ne sont plus que des tas de ferrailles. Comme par miracle, leurs occupants ont échappé à la mort. Ils ont été légèrement blessés. Une fillette, 9 ans, et son frère, 7 ans, figurent parmi eux. Ils ont néanmoins été transportés, les uns à l’hôpital luthérien d’Ambohibao et les autres au Manarapenitra d’Andohatapenaka. Des gendarmes d’Antehiroka ont réalisé le constat.