Vary tsinjo – Approvisionnement MICC et SPM à fond pour les Tsena Mora

Pour soulager la population. Le passage du cyclone Batsirai a fait de nombreuses victimes dans plusieurs régions. Après la relance du Tsena Mora par le président de la République Andry Rajoelina, mardi dernier, le ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC) et la société State Procurement of Madagascar (SPM), importatrice du Vary Tsinjo, travaillent avec acharnement pour la distribution du Vary Tsinjo et l’approvisionnement des Tsena Mora.

Ceci, dans le but d’aider la population en ce moment difficile et d’assurer la disponibilité des stocks sur les marchés. Une solution aussi pour réguler le prix de cette céréale et pour éviter les spéculations. Les régions les plus touchées par le passage du cyclone Batsirai ont été favorisées dont celle de Sud-Est. Trois camions transportant 64 tonnes de Vary Tsinjo ont quitté la capitale hier, deux camions de 32 tonnes sont en chargement à Fianarantsoa et 30 tonnes son t déjà disponibles à Vangaindrano.

Concernant le Vary Tsinjo vendu à 600 ariary le kapoaka, une cargaison de 75 tonnes en sac de 25kg sera attendue demain et sera distribuée aux districts de Manakara, de Mananjary et de Farafangana.

Pour les Tsena Mora, 30 tonnes de vary Tsinjo seront destinées au district de Mananjary dont le premier lot de 15 tonnes a quitté la capitale hier soir. Le chargement du reste a débuté. Les districts de Manakara et de Farafangana recevront leurs marchandises prochainement car le chargement s’est déroulé aujourd’hui au dépôt de Fianarantsoa. Soulignons que les Tsena Mora ont été déployés dans toute l’Île à raison de deux fois par semaine. Le vary mora y sera vendu à 1 000 ariary le kilo.