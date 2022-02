Transport – Les routes nationales axe Sud coupées

Batsirai a laissé des dégâts majeurs dans le Sud. Le cyclone a endommagé des infrastructures routières.

La circulation sur les nationales de l’axe Sud est perturbée. Plusieurs routes sont coupées et endommagées, après le passage du cyclone Batsirai. Le ministère des Travaux publics a indiqué la fermeture de plusieurs routes, suite à la montée des eaux ou au glissement de terrain, sur les routes nationales.

Ainsi, la circulation est interdite aux poids lourds sur le point kilométrique (PK) 331+200 de la nationale 7, entre Vohiposa et Ambohimahasoa, en raison de glissement de terrain. Cette portion de route s’est effondrée, le passage de poids lourds pourrait générer la coupure totale de la route. Toujours sur la nationale 7, la route est inondée au PK 471+050, entre Ambalavao et Ihosy, dans la commune de Iarintsena. Des glissements de terrain et des chutes d’arbres sur plusieurs points kilométriques ont, de même, générés la fermeture de la nationale 7. La circulation sur la route nationale secondaire, entre Taolagnaro et Amboasary, au point kilométrique 441+600 est, également, perturbée, suite à la montée des eaux sur le radier de Bevilany. Des glissements de terrain sont également, constatés au PK14+500 de la route nationale 42, à Isorana Fianarantsoa. Des arbres ont perturbé la circulation sur la route nationale 34, sur la route nationale 2, entre Moramanga et Brickaville, et sur la route nationale 12, entre Manakara et Farafangana. La circulation est déjà rétablie dans ces trois axes.

Le ministère des Travaux publics collabore avec chaque région, à savoir les gouverneurs, les préfets, les maires et les forces de l’ordre, pour rétablir au plus vite la circulation sur les axes concernés.