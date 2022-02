Le «Cerbera venenifera », une plante dotée d’une volonté propre

La Note suivante est la reprise d’une précédente publiée il y a quelques années. Ceci pour répondre à une question d’étudiants qui mènent une étude sur le Cerbera venenifera Steud, de la famille des Apocynacées, dont le nom vernaculaire en merina est tangena.

Selon Raymond Gerold, la graine vénéneuse, kebona, est encore utilisée, de façon discrète et à très faible dose, en médecine populaire, car sa toxicité est bien établie. D’après le Dr Edouard Heckel dans son ouvrage sur Les plantes utiles de Madagascar (1910), la dose légale du tanguin est de deux amandes râpées dans l’eau, soit 4 gr au moins. Ce poison est appelé kisopo, écrit-il.

La plante ne pousse pas en Imerina et dans l’esprit des anciens habitants de cette province, son site et la toxicité de ses graines sont déterminés par une intervention divine. Un vieux sage raconte à ce sujet, note Raymond Gerold : « C’est dans la forêt de l’Est et dans celle du Nord où l’on a trouvé le tanguin que Dieu l’a pris. Le tronc est en gros bois ramifié et c’est la graine que l’on prend. L’intérieur du fruit du tanguin ressemble à l’intérieur d’une pêche. Il est dur et il faut le briser avec une lance pour en extraire la petite graine qu’il contient. C’est là l’instrument de justice qu’on fait boire aux gens. »

Le tanguin a un rôle important dans la vie merina, surtout sous Andrianampoinimerina. Cette petite graine toxique, en tant que poison d’épreuve, s’insinue d’une manière dynamique dans l’évolution fulgurante que connait la civilisation merina sous le règne de ce monarque (1787-1810). En l’espace d’une vingtaine d’années, « le jeune prince du minuscule territoire d’Ambohimanga», sait conquérir tout l’Imerina et faire, sous son autorité absolue, un royaume unifié et organisé. Le rôle de cette plante dans la vie merina à l’époque est rapporté dans plusieurs passages des Tantara ny Andriana eto Mada­- gascar du R.P.¨Callet.

La pratique du tanguin semble remonter aux premiers temps de l’Imerina. Lors de leur migration vers les Hautes-Terres, les ancêtres des Merina traversent les forêts de l’Est où pousse le Cerbera venenifera. Il est donc fort probable, indique l’auteur de l’étude, que la notion du tanguin leur est transmise par les ethnies forestières de rencontre, avec lesquelles ils entrent en contact. «C’est là-bas, à l’Est de l’Angavo, que se pratiqua pour la première fois l’administration du tanguin, mais aux poulets… »

À l’origine, le poison ordalique semble n’avoir été administré qu’à des animaux. « La première épreuve du tanguin que pratiquèrent les ancêtres, fut celle par laquelle on l’administre aux poulets », raconte le vieux sage. Pourtant, sous le règne d’Andrianjaka, au XVII e siècle, Andrianentoarivo, envoyé dans le Vonizongo (région au nord de l’Imerina), fait boire le tangena directement aux hommes. « Il porta un coup et il en eut beaucoup de morts de telle sorte qu’Andrianjaka ne le laissa plus procéder à l’épreuve. » Puis il ajoute : « En ce temps-là, le nombre des gens auxquels on faisait prendre le tanguin était minime. »

Plus tard, sa conception particulière du tanguin, en tant que plante, permettra à Andrianampoini­- merina de transformer un simple instrument de justice en une sorte de puissance surnaturelle. « Toutefois, les seules graines qu’on prend sont celles qui sont tombées au sol, on ne cueille pas les vertes », dicte le monarque. « Ne prenez pas de fruits qui ne soient tombées. Apportez ceux qui y consentent. » De là, est venue l’expression : « Ne prenez pas un fruit avant qu’il ne soir tombé. » En fait, le roi veut ainsi dire : « Si le tanguin n’est pas encore venu jusqu’à vous (…) laissez-le procéder selon son gré et selon son sort. »

Dès lors, le poison n’est plus le fait de l’homme, mais le don sacré d’un végétal doté d’une volonté propre. Cette notion de la plante est fortement ancrée dans les croyances populaires. Si le tanguin est vraisemblablement déjà intégré dans les traditions merina bien avant Andrianampoini­merina, c’est sous son règne que l’épreuve prend l’aspect d’une institution minutieusement organisée.

Un faste exceptionnel préside au ramassage des fruits, organisé par les Avaradrano, et des fonctions spéciales sont créées autour du tanguin dont le souverain s’institue comme le seul détenteur, « … parce que je suis le maitre du tanguin et que nul en dehors de moi ne peut le faire prendre ».