Jeux olympiques d’hiver – Mialitiana et Mathieu entrent en piste

Les skieurs malgaches font leurs débuts aux Jeux Olympiques d’hiver, cette semaine à Beijing. Mialitiana Clerc sera la première à s’élancer, sur le slalom géant féminin.

Trois jours après la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver à Beijing, Mialitiana Clerc entre en piste. Elle sera au départ du slalom géant féminin, ce lundi dans la capitale chinoise. Rendez-vous est pris au centre national de ski de Yanqing.

Le coup d’envoi de la première manche est fixé à 9h30, heure locale, 4h30, heure malgache. Par la suite, le deuxième et dernier acte aura lieu dans l’après-midi. Soit à 14h30, heure locale, 9h30, heure malgache.

Deux jours après, Mia­litiana enchainera avec le slalom féminin. Ce sera mercredi, toujours à Yanqing. Les départs des deux joutes sont prévus respectivement à 10h15 et 13h45, heure locale, 5h15 et 8h45, heure malgache.

Elle dispute les JO d’hiver pour la deuxième fois de sa carrière. En 2018, elle avait terminé 47e du slalom et 48e du slalom géant, lors des Olympiades de Corée du Sud. Cette fois-ci, elle se fixe comme objectif de « réaliser ma meilleure performance et améliorer mes résultats de la précédente édition».

Avant d’aborder le programme masculin, prenons le temps de revenir sur le règlement des deux épreuves.

Épreuve reine

Le slalom est connu comme étant l’épreuve reine en ski alpin. Particulièrement rapide, la course se tient sur une pente raide. Les skieurs passent entre des piquets bleus et rouges, qu’ils vont claquer au sol pour parfaire leur trajectoire.

Quant au slalom géant, il se déroule sur une piste plus longue. Les virages sont plus larges et les piquets sont remplacés par des portes.

Mathieu Neumuller disputera les deux épreuves dans quelques jours. L’autre représentant de la Grande île est attendu au slalom géant masculin, le dimanche 13 février, puis au slalom masculin, le mercredi 16 février. Manche 1 à 10h15 et manche 2 à 13h45 heure locale, à chaque fois.

Ultime précision, les épreuves se divisent en deux parties dans un format contrela-montre. La première joute sert de qualification. Ensuite, les trente meilleurs skieurs se retrouvent durant le deuxième acte.