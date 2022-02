Basketball – Conférence Est contre conférence Ouest

Durant l’année 2022, le basketball malgache aura un programme très chargé. C’est une année de préparation en vue des Jeux des iles de l’océan Indien de 2023. La Fédération malgache de basketball (FMBB) dirigée par son président, Jean Michel Ramaroson, réunira ce jour à 16 heures, à son siège aux 67ha, au 4e étage de l’Immeu­ble Telma shop, un représentant de chaque club de première division, hommes et dames.

L’objectif de la Fédération est de rehausser un peu plus le niveau du championnat N1A hommes et dames, en s’inspirant du modèle américain dont le championnat est divisé en conférence Est et en conférence Ouest.

Pour préparer les équipes N1A à cette nouvelle formule, la FMBB discutera avec les équipes N1A) et N1 Dames des nouveaux règlements qui régissent les championnats, le tirage au sort et le calendrier.

Il s’agit pour les hommes de Cospn d’Analamanga, Sebam de Boeny, GNBC d’Analamanga, Cosfa d’Ana­- lamanga, Ascut d’Atsinanana, MB2All d’Analamanga, Cospn2 d’Atsinanana, AS Fanalamanga d’AlaotraMangoro, Cosmos de Diana, ABBS de Sava, TGBC de Betsiboka, 2BC d’Analanjirofo ; et pour les dames de MB2All d’Analamanga, SBBC de Boeny, Cospn2 d’Atsinanana, Ankaratra, JEA et Serasera de Vakinankaratra, Tamifa d’Amoron’Imania, Ascut d’Atsinanana, ASSM d’Ana­- lamanga, TGBC de Betsiboka, ASA d’Anala­manga et BTBBA de Diana.